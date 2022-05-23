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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ


12:40 24.05.2022

Постановлением Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям и Высшей аттестационной комиссии № 3/5/1 от 27 апреля 2022 г. утверждена Инструкция о порядке аккредитации научных организаций.

Как сообщает Национальный правовой портал, результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности юрлиц, обратившихся за аккредитацией научной организации, для целей их аккредитации оцениваются межведомственной комиссией по аккредитации научных организаций.

Полномочия по созданию комиссии, а также по организационно-техническому и методологическому обеспечению ее деятельности возложены на НАН Беларуси и ГКНТ.

Документом определены:

порядок представления документов и сведений для аккредитации научной организации;

функции, права и порядок работы межведомственной комиссии по аккредитации научных организаций;

порядок принятия решения об аккредитации (отказе в аккредитации) научной организации и ведения реестра научных организаций.

Также правовым актом установлены основные показатели, характеризующие научную, научно-техническую и инновационную деятельность заявителя. В их числе:

списочная численность работников (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам) на конец отчетного года, в том числе с ученой степенью доктора и кандидата наук;

объем выполненных научных исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг;

проекты в рамках конкурсов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований;

инновационные проекты, выполняемые в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь;

количество опубликованных статей в научных журналах и изданиях, в том числе в рецензируемых научных журналах и изданиях;

количество публикаций, включенных в наукометрические базы данных (единиц): Web of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования;

количество периодических изданий, учредителем которых является заявитель, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований;

количество разработанных технических нормативных правовых актов;

количество действующих охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты права промышленной собственности, в том числе за пределами Беларуси.

Перечень научных организаций размещается на официальных сайтах НАН Беларуси и ГКНТ.

Постановление вступило в силу с 22 мая 2022 г.
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