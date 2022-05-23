|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК АККРЕДИТАЦИИ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ
12:40 24.05.2022
Постановлением Национальной академии наук Беларуси, Государственного комитета по науке и технологиям и Высшей аттестационной комиссии № 3/5/1 от 27 апреля 2022 г. утверждена Инструкция о порядке аккредитации научных организаций.
Как сообщает Национальный правовой портал, результаты научной, научно-технической и инновационной деятельности юрлиц, обратившихся за аккредитацией научной организации, для целей их аккредитации оцениваются межведомственной комиссией по аккредитации научных организаций.
Полномочия по созданию комиссии, а также по организационно-техническому и методологическому обеспечению ее деятельности возложены на НАН Беларуси и ГКНТ.
Документом определены:
порядок представления документов и сведений для аккредитации научной организации;
функции, права и порядок работы межведомственной комиссии по аккредитации научных организаций;
порядок принятия решения об аккредитации (отказе в аккредитации) научной организации и ведения реестра научных организаций.
Также правовым актом установлены основные показатели, характеризующие научную, научно-техническую и инновационную деятельность заявителя. В их числе:
списочная численность работников (без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам) на конец отчетного года, в том числе с ученой степенью доктора и кандидата наук;
объем выполненных научных исследований и разработок, оказанных научно-технических услуг;
проекты в рамках конкурсов Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований;
инновационные проекты, выполняемые в рамках Государственной программы инновационного развития Республики Беларусь;
количество опубликованных статей в научных журналах и изданиях, в том числе в рецензируемых научных журналах и изданиях;
количество публикаций, включенных в наукометрические базы данных (единиц): Web of Science, Scopus, Российский индекс научного цитирования;
количество периодических изданий, учредителем которых является заявитель, включенных в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований;
количество разработанных технических нормативных правовых актов;
количество действующих охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты права промышленной собственности, в том числе за пределами Беларуси.
Перечень научных организаций размещается на официальных сайтах НАН Беларуси и ГКНТ.
Постановление вступило в силу с 22 мая 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.05.2022
Курсы в банках
на 24.05.2022
Конвертация в банках
на 24.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте