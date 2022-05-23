Государственный комитет по науке и технологиям организует проведение правового мониторинга в отношении ряда указов по вопросам стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности.

В частности, на общественное обсуждение вынесены следующие указы:

от 9 марта 2009 г. № 123 «О некоторых мерах по стимулированию инновационной деятельности в Республике Беларусь»;

от 7 сентября 2009 г. № 441 «О дополнительных мерах по стимулированию научной, научно-технической и инновационной деятельности» .

Как сообщает Национальный правовой портал, задачами правового мониторинга являются:

оценка эффективности норм этих актов;

выявление и анализ недостатков правового регулирования общественных отношений, связанных с инновационной деятельностью, стимулированием производства высокотехнологичных товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь, их причин, а также последствий, которые возникли в процессе применения данных НПА;

выработка предложений о совершенствовании законодательства и практики его применения, принятии мер по надлежащей реализации норм указов № 123 и № 441.

ГКНТ предлагает всем заинтересованным гражданам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам направлять информацию и предложения, в том числе о (об):

актуальности регулирования указами № 123 и № 441 общественных отношений, связанных с инновационной деятельностью, стимулированием производства высокотехнологичных товаров (работ, услуг) в Республике Беларусь, эффективной научной, научно-технической и инновационной деятельностью, наличии в них устаревших и неэффективных норм;

наличии пробелов, коллизий и иной правовой неопределенности, внутренних противоречий в НПА, наличии (отсутствии) единообразной практики их применения;

наличии не реализованных в законодательстве отсылочных и бланкетных норм, содержащихся в Указе № 123 и указе № 441, избыточности таких норм;

положительных и отрицательных последствиях издания этих актов;

наличии случаев нарушения их норм.

Информацию и предложения можно направлять с 23 мая по 15 июля 2022 г.:

в виде сообщений в специальных темах Правового форума Беларуси «Правовой мониторинг указа № 123 и «Правовой мониторинг указа № 441»;

в электронном виде на электронную почту Государственного комитета по науке и технологиям с обязательным указанием «Правовой мониторинг указа № 123 и указа № 441».

Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, и в отношении них не будет даваться ответ в соответствии с законодательством об обращениях граждан и юридических лиц.