|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ УПРОЩЕНИЕ МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ СТРОЙРАБОТ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
18:27 23.05.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «О порядке формирования стоимости работ при строительстве объектов для физических лиц».
Как сообщает Национальный правовой портал, целью разработки проекта является вовлечение юридических лиц, осуществляющих строительную деятельность в Республике Беларусь, в работу с физическими лицами.
Предлагаемый к обсуждению документ направлен на упрощение механизма формирования стоимости работ при строительстве объектов для физических лиц. Это позволит привлечь в работу с населением квалифицированных участников строительной отрасли, способных своевременно выполнить свои обязательства и обеспечить необходимые показатели качества, надежности и безопасности зданий и сооружений, повысить конкурентоспособность в данной сфере.
Кроме того, будет обеспечена дополнительная возможность загрузки подрядных организаций строительной отрасли работой в условиях геополитической и экономической ситуации в Республике Беларусь.
Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 мая по 2 июня 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 20.05.2022
Курсы в банках
на 23.05.2022
Конвертация в банках
на 23.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте