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18:27 23.05.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства «О порядке формирования стоимости работ при строительстве объектов для физических лиц».

Как сообщает Национальный правовой портал, целью разработки проекта является вовлечение юридических лиц, осуществляющих строительную деятельность в Республике Беларусь, в работу с физическими лицами.

Предлагаемый к обсуждению документ направлен на упрощение механизма формирования стоимости работ при строительстве объектов для физических лиц. Это позволит привлечь в работу с населением квалифицированных участников строительной отрасли, способных своевременно выполнить свои обязательства и обеспечить необходимые показатели качества, надежности и безопасности зданий и сооружений, повысить конкурентоспособность в данной сфере.

Кроме того, будет обеспечена дополнительная возможность загрузки подрядных организаций строительной отрасли работой в условиях геополитической и экономической ситуации в Республике Беларусь.

Организатор общественного обсуждения – Министерство архитектуры и строительства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 23 мая по 2 июня 2022 г.
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