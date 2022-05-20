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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ НОРМАТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ В ГОСКЛИНИКАХ
13:38 23.05.2022
Постановлением Министерства здравоохранения № 38 от 25 апреля 2022 г. актуализированы и приведены в соответствие с действующими нормативными правовыми актами нормативы кадрового обеспечения и штатные нормативы должностей врачей-специалистов, которые оказывают медпомощь населению в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения. Ранее они были утверждены постановлением Минздрава № 184 от 21.12.2007 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, документом утверждена Инструкция о порядке применения штатных нормативов должностей врачей-специалистов с пошаговым алгоритмом расчета и распределения общей штатной численности должностей врачей-специалистов региона до государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории данного региона.
Изложены в новой редакции нормативы кадрового обеспечения и штатные нормативы численности должностей врачей-специалистов для оказания медпомощи в амбулаторных условиях населению в госучреждениях здравоохранения в расчете на 1 тыс. жителей.
Штатные нормативы должностей врачей-специалистов скорректированы по должностям медработников, должности которых предусмотрены новой номенклатурой должностей служащих медицинских, фармацевтических работников (утверждена постановлением Минздрава от 27 мая 2021 г. № 61) с учетом потребностей практического здравоохранения, современного состояния и перспектив развития здравоохранения и медобразования, внедрения новых форм и методов оказания медпомощи.
Пересмотрен в сторону увеличения норматив по должностям врача общей практики с одновременным снижением норматива по должностям «узких» врачей-специалистов.
Исключены из норматива должности: врача-сексолога, врача-иммунолога, врача-терапевта участкового. Норматив по данным должностям перераспределен в комбинированные должности (врач-аллерголог-иммунолог) и другие должности (врач-уролог).
Сохранены подходы по установлению нормативов кадрового обеспечения врачами-специалистами для ведения государственного санитарного надзора и для оказания медпомощи, в том числе в амбулаторных условиях для взрослого и для детского населения, а также введению должностей врачей-интернов сверх установленной штатной численности должностей врачей специалистов.
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