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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В БЕЛАРУСИ АКТУАЛИЗИРОВАНЫ НОРМАТИВЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ДОЛЖНОСТЕЙ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ В ГОСКЛИНИКАХ


13:38 23.05.2022

Постановлением Министерства здравоохранения № 38 от 25 апреля 2022 г. актуализированы и приведены в соответствие с действующими нормативными правовыми актами нормативы кадрового обеспечения и штатные нормативы должностей врачей-специалистов, которые оказывают медпомощь населению в амбулаторных условиях в государственных учреждениях здравоохранения. Ранее они были утверждены постановлением Минздрава № 184 от 21.12.2007 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, документом утверждена Инструкция о порядке применения штатных нормативов должностей врачей-специалистов с пошаговым алгоритмом расчета и распределения общей штатной численности должностей врачей-специалистов региона до государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории данного региона.

Изложены в новой редакции нормативы кадрового обеспечения и штатные нормативы численности должностей врачей-специалистов для оказания медпомощи в амбулаторных условиях населению в госучреждениях здравоохранения в расчете на 1 тыс. жителей.

Штатные нормативы должностей врачей-специалистов скорректированы по должностям медработников, должности которых предусмотрены новой номенклатурой должностей служащих медицинских, фармацевтических работников (утверждена постановлением Минздрава от 27 мая 2021 г. № 61) с учетом потребностей практического здравоохранения, современного состояния и перспектив развития здравоохранения и медобразования, внедрения новых форм и методов оказания медпомощи.

Пересмотрен в сторону увеличения норматив по должностям врача общей практики с одновременным снижением норматива по должностям «узких» врачей-специалистов.

Исключены из норматива должности: врача-сексолога, врача-иммунолога, врача-терапевта участкового. Норматив по данным должностям перераспределен в комбинированные должности (врач-аллерголог-иммунолог) и другие должности (врач-уролог).

Сохранены подходы по установлению нормативов кадрового обеспечения врачами-специалистами для ведения государственного санитарного надзора и для оказания медпомощи, в том числе в амбулаторных условиях для взрослого и для детского населения, а также введению должностей врачей-интернов сверх установленной штатной численности должностей врачей специалистов.
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