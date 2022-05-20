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С 23 МАЯ В БЕЛАРУСИ СНОВА МЕНЯЮТСЯ ЦЕНЫ НА СКУПКУ ДРАГМЕТАЛЛОВ У ФИЗЛИЦ


11:35 23.05.2022

Постановлением Министерства финансов № 24 от 14 мая 2022 г. утверждены цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный статкомитет, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br53,68 (ранее Br59,00); 500 – Br71,57 (ранее Br78,67); 583, 585 – Br83,74 (ранее Br92,04); 750 – Br107,36 (ранее Br118,01); 900 – Br128,83 (ранее Br141,61); 916 – Br131,12 (ранее Br144,12); 950 – Br135,98 (ранее Br149,47); 958 – Br137,13 (ранее Br150,73);

платина – 950 – Br67,60 (ранее Br74,89);

серебро – 750 – Br1,31 (ранее Br1,52); 800 – Br1,39 (ранее Br1,62); 875 – Br1,52 (ранее Br1,78); 916 – Br1,59 (ранее Br1,86); 925 – Br1,61 (ранее Br1,88); 960 – Br1,67 (ранее Br1,95).

Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 мая 2022 г. № 23 «Об установлении цен на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц» утрачивает силу.

Документ вступает в силу с 23 мая 2022 г.
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