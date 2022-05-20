Министерство связи и информатизации вынесло на общественное обсуждение проект профессионального стандарта «Обработка и сортировка почтовых отправлений и печатных средств массовой информации в объектах почтовой связи».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ведомстве, на обсуждение вынесен проект профессионального стандарта с характеристикой содержания трудовых функций и требований к квалификации работников, необходимых при обработке и сортировке почтовых отправлений и печатных средств массовой информации в объектах почтовой связи.

В ходе профессионального обсуждения рассмотрению подлежат:

достаточность количества, правильность формулировки содержания обобщенных трудовых функций, трудовых функций и трудовых действий в проекте профессионального стандарта;

обоснованность и достаточность необходимых умений, навыков и знаний для выполнения работником соответствующих трудовых функций и трудовых действий;

обоснованность требований к образованию работника, стажу работы;

правильность установления наименований профессий рабочих (должностей служащих);

а также иная информация, содержащаяся в проекте профессионального стандарта

Замечания (предложения) по проекту необходимо направлять на электронный адрес или .

Профессиональное обсуждение продлится до 20 июня 2022 г.