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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10:16 20.05.2022
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности».
Предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с формированием и ведением реестра субъектов туристической деятельности, а также осуществления связанных с этим административных процедур.
Проект направлен на реализацию нововведений Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» в части: формирования и ведения реестра с учетом измененного перечня сведений, включаемых в него; проведения административных процедур, связанных с формированием и ведением реестра.
Одновременно проектом предусматривается: утверждение Положения о порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности; установление форм заявлений для включения сведений о субъекте туристической деятельности в реестр, внесение в него изменений, исключение из реестра, а также предоставления сведений из реестра.
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
Замечания и предложения по проекту можно было высказать с 4 по 14 мая 2022 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
Как сообщает Национальный правовой портал, в период проведения обсуждения внесено предложение скорректировать проект в части представления субъектом туристической деятельности сведений в реестр посредством электронного документа. Данное предложение будет учтено при доработке проекта постановления.
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