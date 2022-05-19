ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
20.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


10:16 20.05.2022

Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров «О порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности».

Предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с формированием и ведением реестра субъектов туристической деятельности, а также осуществления связанных с этим административных процедур.

Проект направлен на реализацию нововведений Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» в части: формирования и ведения реестра с учетом измененного перечня сведений, включаемых в него; проведения административных процедур, связанных с формированием и ведением реестра.

Одновременно проектом предусматривается: утверждение Положения о порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности; установление форм заявлений для включения сведений о субъекте туристической деятельности в реестр, внесение в него изменений, исключение из реестра, а также предоставления сведений из реестра.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Замечания и предложения по проекту можно было высказать с 4 по 14 мая 2022 г. в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.

Как сообщает Национальный правовой портал, в период проведения обсуждения внесено предложение скорректировать проект в части представления субъектом туристической деятельности сведений в реестр посредством электронного документа. Данное предложение будет учтено при доработке проекта постановления.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 20.05.2022
валюта курс
EUR 2.6212
USD 2.5043
RUB 3.9928
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 19.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6212 -0.0275
USD 2.5043 -0.0152
RUB 3.9928 +0.0308
все курсы архив

Курсы в банках
на 20.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6600 2.6900
USD 2.5050 2.5600
RUB 3.1000 3.9800
подробнее

Конвертация в банках
на 20.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0690
EUR/RUB 66.0000 86.0000
USD/RUB 62.5000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте