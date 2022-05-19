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В БЕЛАРУСИ УТВЕРЖДЕНЫ РЕГЛАМЕНТЫ АДМИНПРОЦЕДУР ПО РЕГИСТРАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА


17:54 19.05.2022

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 26 от 26 апреля 2022 г. утверждены регламенты административных процедур по аккредитации юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на оказание услуг в области охраны труда для осуществления функций специалиста по охране труда, а также для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и по внесению изменения в реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), аккредитованных на оказание услуг в области охраны труда.

Как сообщает Национальный правовой портал, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях аккредитации для осуществления функций специалиста по охране труда, а также проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и по внесению изменения в реестр необходимо подать соответствующее заявление в Министерство труда и социальной защиты и комплект документов и (или) сведений.

Такими документами являются копии диплома о высшем образовании и трудовой книжки (при необходимости, диплома о переподготовке на уровне высшего образования по специальности переподготовки «специалист по охране труда», а также приказа о возложении обязанностей специалиста по охране труда).

Регламентами установлены формы соответствующих заявлений.
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