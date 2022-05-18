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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УТВЕРЖДЕН РЕГЛАМЕНТ АДМИНПРОЦЕДУРЫ ПО ПРОСТАВЛЕНИЮ АПОСТИЛЯ В БЕЛАРУСИ
12:55 19.05.2022
Постановлением министерств иностранных дел, юстиции и образования № 7/87/112 от 6 мая 2022 г. утвержден регламент административной процедуры «Проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь, при обращении субъекта хозяйствования, находящегося в Республике Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены:
особенности осуществления админпроцедуры;
документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедуры, представляемые заинтересованным лицом;
сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедуры;
порядок подачи (отзыва) административной жалобы.
Установлено, что за осуществление админпроцедуры взимается государственная пошлина или консульский сбор в размере 5 базовых величин.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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