Постановлением министерств иностранных дел, юстиции и образования № 7/87/112 от 6 мая 2022 г. утвержден регламент административной процедуры «Проставление апостиля на официальном документе, составленном на территории Республики Беларусь, при обращении субъекта хозяйствования, находящегося в Республике Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, документом определены:

особенности осуществления админпроцедуры;

документы и (или) сведения, необходимые для осуществления админпроцедуры, представляемые заинтересованным лицом;

сведения о справке или ином документе, выдаваемом (принимаемом, согласовываемом, утверждаемом) уполномоченным органом по результатам осуществления админпроцедуры;

порядок подачи (отзыва) административной жалобы.

Установлено, что за осуществление админпроцедуры взимается государственная пошлина или консульский сбор в размере 5 базовых величин.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.