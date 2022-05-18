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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ ИЗ ЕС ЦЕНА НА ДИЗТОПЛИВО В БЕЛАРУСИ ПОВЫСИТСЯ
10:55 19.05.2022
20 мая 2022 года вступают в силу отдельные положения постановления Совета министров № 276 от 5 мая 2022 года.
Документом, в частности, определен перечень автозаправочных станций, на которых можно произвести заправку дизельным топливом грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах-членах Европейского Союза.
В перечень попали 12 приграничных АЗС, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки, согласно определенным маршрутам следования.
Как сообщает концерн «Белнефтехим», изменения касаются реализации дизельного топлива с учетом сезонного спроса марок ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО — цена на него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в Беларуси.
При этом у белорусских потребителей (граждан и резидентов республики), а также у физических лиц – граждан стран Европейского союза остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Беларуси. Их в стране более 800.
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