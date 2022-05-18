20 мая 2022 года вступают в силу отдельные положения постановления Совета министров № 276 от 5 мая 2022 года.

Документом, в частности, определен перечень автозаправочных станций, на которых можно произвести заправку дизельным топливом грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах-членах Европейского Союза.

В перечень попали 12 приграничных АЗС, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций и перецепки, согласно определенным маршрутам следования.

Как сообщает концерн «Белнефтехим», изменения касаются реализации дизельного топлива с учетом сезонного спроса марок ДТ-Л-К5, сорт С, ЕСО, или ДТ-З-К5, сорт F, ECO, или ДТ-З-К5, класс 0, ECO, или ДТ-З-К5, класс 2, ЕСО — цена на него будет выше уровня розничной цены на обычные виды дизельного топлива в Беларуси.

При этом у белорусских потребителей (граждан и резидентов республики), а также у физических лиц – граждан стран Европейского союза остается возможность заправлять автомобили другими видами дизельного топлива на остальных АЗС, расположенных в Беларуси. Их в стране более 800.