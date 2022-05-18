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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ


09:59 19.05.2022

Постановлением Совета министров № 308 от 17 мая 2022 г. определен перечень высокотехнологичных товаров.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечне содержится более 160 наименований товаров.

В их числе:

провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений;

антибиотики;

газонепроницаемые шкафы биологической безопасности;

оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды;

лифты и подъемники скиповые с электрическим управлением;

устройства для зарядки аккумуляторов

аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры;

аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления;

беспилотные летательные аппараты;

кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства;

электрокардиографы.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
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