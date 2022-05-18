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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ УТОЧНИЛО ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ТОВАРОВ
09:59 19.05.2022
Постановлением Совета министров № 308 от 17 мая 2022 г. определен перечень высокотехнологичных товаров.
Как сообщает Национальный правовой портал, в перечне содержится более 160 наименований товаров.
В их числе:
провитамины и витамины, природные или синтезированные (включая природные концентраты), их производные, используемые в основном в качестве витаминов, и смеси этих соединений;
антибиотики;
газонепроницаемые шкафы биологической безопасности;
оборудование и устройства для фильтрования или очистки воды;
лифты и подъемники скиповые с электрическим управлением;
устройства для зарядки аккумуляторов
аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, телевизионные камеры, цифровые камеры и записывающие видеокамеры;
аппаратура радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура дистанционного управления;
беспилотные летательные аппараты;
кинокамеры и кинопроекторы, содержащие или не содержащие звукозаписывающие или звуковоспроизводящие устройства;
электрокардиографы.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2022 г.
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