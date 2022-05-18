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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНВЕСТФОНДОВ И ФОНДОВЫХ БИРЖ МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ


18:08 18.05.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства финансов, которым вносятся изменения в ведомственное постановление от 25 мая 2018 г. № 38 «О некоторых вопросах регулирования деятельности на рынке ценных бумаг и в сфере инвестиционных фондов».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются отношения в сфере профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, деятельности инвестиционных фондов.

Проект разработан в целях расширения инвестиционных возможностей:

инвестиционных фондов за счет включения цифровых знаков (токенов) в состав финансовых активов, в которые могут инвестироваться денежные средства инвестиционных фондов;

фондовых бирж за счет предоставления возможности осуществления инвестиционных операций с ценными бумагами, не ограниченными моделью приобретения ценных бумаг с целью их удержания до погашения.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения с 18 по 28 мая 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить организатору общественного обсуждения на адрес электронной почты (с пометкой «ПМФ 38»).
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