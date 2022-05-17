Постановлением Министерства образования № 81 от 19 апреля 2022 г. определены сроки проведения в 2022 году вступительной кампании для получения высшего образования I ступени.

Как сообщает Национальный правовой портал, сроки приема документов для получения высшего образования:

с 18 по 24 июля – в государственных УВО за счет бюджетных средств и на платной основе;

с 18 по 26 июля – на очной (дневной) форме в УВО сельскохозяйственного профиля (за счет бюджетных средств и на платной основе) и по всем специальностям в Военной академии Республики Беларусь и Институте пограничной службы Республики Беларусь, а также на военных факультетах и военном институте без права юридического лица в УВО за счет бюджетных средств;

с 15 ноября по 5 декабря – для поступающих на заочную форму получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля за счет бюджетных средств и на платной основе.

Лица, изъявившие желание поступить в УВО для получения высшего образования на платной основе, не сдающие вступительные испытания в УВО, подают документы в следующие сроки:

с 18 июля по 3 августа – в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 18 июля по 9 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям (с 15 ноября по 5 декабря в заочной форме образования по данному направлению);

с 18 июля по 8 августа – в иных УВО.

Срок подачи документов с 18 по 22 июля определен для выпускников профильных классов:

педагогической направленности, поступающих на педагогические специальности;

аграрной направленности, поступающих на сельскохозяйственные специальности;

спортивно-педагогической направленности, поступающих на специальности направления образования «Физическая культура и спорт».

Установлены следующие сроки проведения вступительных испытаний:

с 25 по 27 июля – в Университете гражданской защиты МЧС;

с 27 по 28 июля – на военном факультете Гродненского государственного университета имени Янки Купалы;

с 25 июля по 2 августа – в иных УВО;

с 27 июля по 2 августа – в очной (дневной) форме получения образования по сельскохозяйственным специальностям;

с 6 по 15 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Сроки зачисления абитуриентов на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования за счет средств бюджета:

по 29 июля – в Военной академии Республики Беларусь, Институте пограничной службы Республики Беларусь, Университете гражданской защиты МЧС, на военных факультетах в УВО;

по 4 августа – в иных государственных УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

На места, установленные цифрами приема для получения высшего образования на платной основе, установлены следующие сроки зачисления абитуриентов:

по 10 августа – в УВО (кроме заочной формы получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля);

по 20 декабря – в заочной форме получения образования в УВО сельскохозяйственного профиля.

Постановлением также определены сроки зачисления абитуриентов и дополнительного набора в государственные УВО на места, определенные контрольными цифрами приема, оставшиеся вакантными после зачисления абитуриентов.

Кроме того, установлены сроки вступительной кампании для иностранных граждан и лиц без гражданства, а также для граждан Украины и лиц без гражданства, проживавших (как правило, не менее года) на территории Донецкой и Луганской областей Украины и прибывших в Беларусь для получения разрешений на временное или постоянное проживание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.