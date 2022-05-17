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ГОСУДАРСТВО УВЕЛИЧИТ СВОЮ ДОЛЮ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ РЯДА БЕЛОРУССКИХ ОАО
10:56 18.05.2022
Государство увеличит свою долю в уставных фондах девяти акционерных обществ. Об этом говорится в постановлении Совмина № 305 от 14 мая 2022 г.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предусмотрено увеличение доли Республики Беларусь в уставных фондах ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Светлогорский ЦКК».
Доля государства в уставных фондах акционерных обществ увеличивается на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2021 году.
При отсутствии у акционерных обществ собственных средств увеличение доли Республики Беларусь в их уставных фондах осуществляется в последующие годы при наличии собственных средств.
Количество акций дополнительного выпуска, передаваемых в собственность Республики Беларусь, рассчитывается как отношение суммы выделенных денежных средств к номинальной стоимости одной акции акционерного общества. В случае получения в результате расчета дробного количества акций акционерные общества направляют на увеличение уставного фонда собственный капитал в размере, необходимом для доведения количества акций дополнительного выпуска до ближайшего целого числа.
Министерству архитектуры и строительства, Белорусскому производственно- торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2022 г. предстоит обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность Республики Беларусь акций акционерных обществ.
Постановление вступает в силу со дня его принятия
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