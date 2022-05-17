ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ГОСУДАРСТВО УВЕЛИЧИТ СВОЮ ДОЛЮ В УСТАВНЫХ ФОНДАХ РЯДА БЕЛОРУССКИХ ОАО


10:56 18.05.2022

Государство увеличит свою долю в уставных фондах девяти акционерных обществ. Об этом говорится в постановлении Совмина № 305 от 14 мая 2022 г.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, предусмотрено увеличение доли Республики Беларусь в уставных фондах ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Гомельстекло», ОАО «Гродненский стеклозавод», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО «Мостовдрев» и ОАО «Светлогорский ЦКК».

Доля государства в уставных фондах акционерных обществ увеличивается на сумму государственной поддержки, предоставленной из республиканского бюджета в 2021 году.

При отсутствии у акционерных обществ собственных средств увеличение доли Республики Беларусь в их уставных фондах осуществляется в последующие годы при наличии собственных средств.

Количество акций дополнительного выпуска, передаваемых в собственность Республики Беларусь, рассчитывается как отношение суммы выделенных денежных средств к номинальной стоимости одной акции акционерного общества. В случае получения в результате расчета дробного количества акций акционерные общества направляют на увеличение уставного фонда собственный капитал в размере, необходимом для доведения количества акций дополнительного выпуска до ближайшего целого числа.

Министерству архитектуры и строительства, Белорусскому производственно- торговому концерну лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности совместно с Государственным комитетом по имуществу до 1 сентября 2022 г. предстоит обеспечить в установленном порядке решение вопросов, связанных с передачей в собственность Республики Беларусь акций акционерных обществ.

Постановление вступает в силу со дня его принятия
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.05.2022
валюта курс
EUR 2.6299
USD 2.5150
RUB 3.9596
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.6299 +0.0158
USD 2.5150 +0.005
RUB 3.9596 +0.0114
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6700 2.6800
USD 2.5250 2.5600
RUB 3.1000 3.9500
подробнее

Конвертация в банках
на 18.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0570 1.0660
EUR/RUB 67.5000 85.0000
USD/RUB 64.0000 81.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте