На общественное обсуждение вынесен законопроект «Об изменении законов по вопросам торговли и общественного питания».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен в целях: унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности в Беларуси и Российской Федерации; создания дополнительных условий для развития розничной торговли с использованием интернета; развития отечественного производства;

обеспечения потребительского рынка качественными продовольственными товарами.

В частности, проектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г., а также в Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания».

Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 мая 2022 г.