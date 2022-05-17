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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЫ ПО ВОПРОСАМ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕПИТА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
17:18 17.05.2022
На общественное обсуждение вынесен законопроект «Об изменении законов по вопросам торговли и общественного питания».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект подготовлен в целях: унификации требований к организации и осуществлению торговой деятельности в Беларуси и Российской Федерации; создания дополнительных условий для развития розничной торговли с использованием интернета; развития отечественного производства;
обеспечения потребительского рынка качественными продовольственными товарами.
В частности, проектом вносятся изменения в Налоговый кодекс Республики Беларусь от 19 декабря 2002 г., а также в Закон Республики Беларусь от 8 января 2014 г. № 128-З «О государственном регулировании торговли и общественного питания».
Организатор общественного обсуждения – Министерство антимонопольного регулирования и торговли.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 17 по 27 мая 2022 г.
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