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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ ПРОФСТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ «БАНЩИК» И «КОСМЕТИК» ВСТУПИЛИ В СИЛУ В БЕЛАРУСИ
14:49 17.05.2022
Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 16 от 28 февраля 2022 года утверждены профессиональные стандарты по профессиям «Банщик» и «Косметик».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, профессиональные стандарты были разработаны Секторальным советом квалификаций при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.
Указанные профессиональные стандарты могут использоваться для разработки должностных инструкций, подготовки квалифицированных кадров, а также применяться в организациях, осуществляющих деятельность по обеспечению физического комфорта и по предоставлению услуг парикмахерских и салонов красоты.
Постановление вступило в силу 16 мая 2022 года.
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