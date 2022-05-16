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НОВЫЕ ПРОФСТАНДАРТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИЙ «БАНЩИК» И «КОСМЕТИК» ВСТУПИЛИ В СИЛУ В БЕЛАРУСИ

14:49 17.05.2022 Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 16 от 28 февраля 2022 года утверждены профессиональные стандарты по профессиям «Банщик» и «Косметик». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, профессиональные стандарты были разработаны Секторальным советом квалификаций при Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. Указанные профессиональные стандарты могут использоваться для разработки должностных инструкций, подготовки квалифицированных кадров, а также применяться в организациях, осуществляющих деятельность по обеспечению физического комфорта и по предоставлению услуг парикмахерских и салонов красоты. Постановление вступило в силу 16 мая 2022 года.