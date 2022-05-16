В Беларуси срок работы без кассового оборудования при продаже продтоваров на рынках и ярмарках продлили до 1 января 2023 года. Соответствующее постановление № 304/12 принято 14 мая 2022 г. Советом министров и Национальным банком в рамках реализации Комплексного плана по поддержке экономики.

«Срок обязательного использования кассового оборудования для приема наличных денежных средств при осуществлении розничной торговли продовольственными товарами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках и торговых местах продлен до 1 января 2023 года», - говорится в сообщении Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Напомним, кассовое оборудование должно было стать обязательным при розничной торговле продтоварами, в том числе сельскохозяйственной продукцией, на ярмарках и торговых местах с 18 мая 2022 г.