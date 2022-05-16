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СОВМИН СКОРРЕКТИРОВАЛ РАЗМЕРЫ ЗАГРАНИЧНЫХ КОМАНДИРОВОЧНЫХ ДЛЯ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ


11:14 17.05.2022

Постановлением Совета министров от 14 мая 2022 г. № 298 скорректировано Положение о порядке и размерах возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных командировках.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменения в том числе направлены на урегулирование особенностей возмещения расходов при направлении в командировку за границу творческих работников для участия в гастролях.

В частности, установлено, что за время нахождения в командировке, включая время пребывания в пути, расходы творческому работнику возмещаются за каждые сутки в виде общей выплаты без представления подтверждающих документов в следующих размерах:

за время нахождения в пределах Республики Беларусь – не более трехкратного размера, но не менее установленного однократного размера суточных;

за время нахождения за границей – до 150 евро включительно, но не менее 25 евро.

Согласно правовому акту размер общей выплаты не может превышать сумму размеров суточных и расходов по найму жилого помещения, установленных для страны пребывания, куда творческий работник направляется в командировку.

«Конкретный размер и порядок расчета общей выплаты определяются нанимателем с учетом условий письменной договоренности между направляющей и принимающей сторонами о направлении на гастроли за границу», – говорится в документе.

При предоставлении творческому работнику жилого помещения и трехразового питания, включая завтраки (в соответствии с условиями письменной договоренности между направляющей и принимающей сторонами), расходы в виде общей выплаты за сутки (календарные дни), в которые они были предоставлены, не возмещаются.

В случае командирования на один день общая выплата творческому работнику составляет 100% определенного нанимателем ее размера.

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие при направлении в служебные командировки со дня его вступления в силу.
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