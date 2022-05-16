Постановлением Совета министров от 14 мая 2022 г. № 301 внесены изменения в Положение о порядке оказания ветеринарных услуг, в том числе платных.

Как сообщает Национальный правовой портал, изменениями предусмотрена корректировка перечня платных ветеринарных услуг, оказываемых организациями, включенными в структуру государственной ветеринарной службы, а также юрлицами и индивидуальными предпринимателями.

Так, по отдельным позициям расширен перечень услуг, в которые вошли: инструментальные диагностические исследования (ранее – УЗИ-диагностика);осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра продуктов животного происхождения, а также продуктов растительного происхождения при их реализации на рынках в целях проверки их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении (ранее – осуществление ветеринарно-санитарной экспертизы и ветеринарно-санитарного осмотра в целях профилактики и диагностики болезней животных).

В список дополнительно включены услуги по: оформлению и выдаче или переоформлению ветеринарных документов; чипированию животных.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.