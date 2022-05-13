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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ
12:22 16.05.2022
Экологические нормы и правила ЭкоНиП 17.06.08-003-2022 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Требования по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству», утвержденные постановлением Минприроды от 11 марта 2022 г. № 2-Т, вступили в силу с 15 мая 2022 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, на основании пункта 7 статьи 271 Водного кодекса Республики Беларусь в ЭкоНиП 17.06.08-003-2022 установлены требования по содержанию поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии и их благоустройству, включая перечень работ, порядок разработки комплекса мероприятий, направленных на содержание поверхностных водных объектов в надлежащем состоянии, срок его реализации, а также определены особенности благоустройства родников.
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