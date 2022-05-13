На общественное обсуждение вынесен законопроект «Об изменении Лесного кодекса Республики Беларусь».

Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона регулирует отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и устанавливает правовые основы использования лесных ресурсов, сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов.

Проект закона предусматривает:

совершенствование и уточнение отдельных норм Лесного кодекса с учетом практики его применения, исключение их неоднозначного толкования;

уточнение терминологии, используемой в лесном хозяйстве;

приведение Лесного кодекса в соответствие с иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны окружающей среды, ведения лесного хозяйства.

Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 мая 2022 г.