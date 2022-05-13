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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В ЛЕСНОЙ КОДЕКС МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
14:32 14.05.2022
На общественное обсуждение вынесен законопроект «Об изменении Лесного кодекса Республики Беларусь».
Как сообщает Национальный правовой портал, проект закона регулирует отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов и устанавливает правовые основы использования лесных ресурсов, сохранения и усиления средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, рекреационных и иных функций лесов.
Проект закона предусматривает:
совершенствование и уточнение отдельных норм Лесного кодекса с учетом практики его применения, исключение их неоднозначного толкования;
уточнение терминологии, используемой в лесном хозяйстве;
приведение Лесного кодекса в соответствие с иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны окружающей среды, ведения лесного хозяйства.
Организатор общественного обсуждения – Министерство лесного хозяйства.
Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 14 по 24 мая 2022 г.
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