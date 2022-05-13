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В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ СБОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕФТИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

17:30 13.05.2022 В Беларуси вводится сбор за реализацию нефти на внутреннем рынке. Соответствующий указ № 173 подписал 13 мая Лукашенко, сообщает его пресс-служба. Документом определено, что плательщиками данного сбора являются организации, осуществляющие добычу и реализацию сырой нефти, происходящей из Беларуси.