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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ВВОДИТСЯ СБОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ НЕФТИ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ
17:30 13.05.2022
В Беларуси вводится сбор за реализацию нефти на внутреннем рынке. Соответствующий указ № 173 подписал 13 мая Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Документом определено, что плательщиками данного сбора являются организации, осуществляющие добычу и реализацию сырой нефти, происходящей из Беларуси.
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