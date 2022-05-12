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Как сообщает Национальный правовой портал, документ принят для обеспечения возможности реализации на практике указа от 14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты».

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