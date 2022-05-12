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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В БЕЛАРУСИ ДАННЫЕ О КРИПТОВАЛЮТЕ БУДУТ УКАЗЫВАТЬСЯ В ИНФОРМАЦИИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ ДОЛЖНИКА
11:55 13.05.2022
17 мая 2022 г. вступает в силу постановление правительства № 284 от 6 мая 2022 г., которым внесены изменения в постановление Совмина № 892 от 16 сентября 2014 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, документ принят для обеспечения возможности реализации на практике указа от 14 февраля 2022 г. № 48 «О реестре адресов (идентификаторов) виртуальных кошельков и особенностях оборота криптовалюты».
Постановлением нормативно закрепляется необходимость отражения должником по исполнительному производству сведений о наличии криптовалюты в целях обращения на нее взыскания, в том числе при исполнении исполнительного документа о конфискации имущества должника, об обращении имущества должника в доход государства иным способом.
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