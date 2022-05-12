На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва 12 мая 2022 года во втором чтении принят проект закона «О государственной службе».

Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, законопроектом предлагается:

закрепление целостной системы государственной службы, которая включает в себя государственную гражданскую службу, военную службу, службу в военизированных организациях;

закрепление обновленной системы классов для государственных гражданских служащих, в соответствии с которой каждой гражданской должности будет соответствовать один определенный класс гражданского служащего. Для гражданских служащих устанавливается высший класс, который предлагается разделить на три ранга, что позволит дифференцировать классы государственных служащих в зависимости от уровня напряженности работы и ответственности, а также 9 классов, из которых 9-й класс низший.

Проектом регламентируются особенности службы лиц, занимающих должности, включенные в кадровый реестр главы государства.

В целях повышения профессионализма гражданских служащих в проекте закона закрепляется периодичность прохождения гражданскими служащими повышения квалификации или стажировки, как правило, один раз в три года, но не реже одного раза в пять лет.

В качестве дополнительной меры поощрения предлагается распространить на всех гражданских служащих возможность награждения медалью «За безупречную службу». Критериями награждения будут безупречная служба на протяжении 10, 15 и 20 календарных лет, а также значительные достижения в государственной гражданской службе.