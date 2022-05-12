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ПАРЛАМЕНТАРИИ ПРИНЯЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ»


16:18 12.05.2022

На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва 12 мая 2022 года в первом чтении принят проект закона «О регулировании безопасности при использовании атомной энергии».

Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, законопроект направлен на укрепление и поддержание должного уровня ядерной и радиационной безопасности при использовании атомной энергии.

Для этой цели в законопроекте предусмотрено:

комплексное регулирование общественных отношений в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии на всех этапах жизненного цикла объектов использования атомной энергии;

разграничение и усиление ответственности уполномоченных республиканских органов государственного управления, вовлеченных в процесс принятия решений по управлению и регулированию безопасности при использовании атомной энергии;

выполнение международных обязательств Республики Беларусь по обеспечению ядерной и радиационной безопасности.
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