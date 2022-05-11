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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЙ КОДЕКС ОБ АРХИТЕКТУРНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СКОРО ПОЯВИТСЯ В БЕЛАРУСИ
14:25 12.05.2022
Скоро появится новый Кодекс Беларуси об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности. Сегодня соответствующий законопроект принят Палатой представителей в первом чтении.
Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, законопроект разработан в целях совершенствования и упрощения требований к архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, минимизации административных процедур и вмешательства государственных органов в строительную деятельность.
В целом документ направлен на обобщение и актуализацию нормативных правовых актов в области архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и обеспечение более эффективного правового регулирования отношений в данной сфере.
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