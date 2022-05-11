|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|12.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ДЕПУТАТЫ ОДОБРИЛИ ПОПРАВКИ В ПРОЕКТ ЗАКОНА БЕЛАРУСИ О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
13:14 12.05.2022
На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва 12 мая 2022 года в первом чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве».
Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, положения законопроекта направлены на совершенствование законодательства в сфере государственно-частного партнерства. При его подготовке учитывались практические вопросы рассмотрения документации пилотного проекта по реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин км 109,9 — км 195,15» и актуальный международный опыт правового регулирования правоотношений в данной сфере.
Предлагаемые законопроектом изменения предоставляют дополнительные стимулы для активизации инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за счет совершенствования подходов к заключению соглашений по проектам государственно-частного партнерства.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 11.05.2022
Курсы в банках
на 12.05.2022
Конвертация в банках
на 12.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте