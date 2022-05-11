На заседании восьмой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва 12 мая 2022 года в первом чтении принят проект закона «Об изменении Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве».

Как сообщает Telegram-канал нижней палаты парламента, положения законопроекта направлены на совершенствование законодательства в сфере государственно-частного партнерства. При его подготовке учитывались практические вопросы рассмотрения документации пилотного проекта по реконструкции и техническому обслуживанию объекта «Автомобильная дорога М-10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин км 109,9 — км 195,15» и актуальный международный опыт правового регулирования правоотношений в данной сфере.

Предлагаемые законопроектом изменения предоставляют дополнительные стимулы для активизации инвестиционной деятельности субъектов хозяйствования за счет совершенствования подходов к заключению соглашений по проектам государственно-частного партнерства.