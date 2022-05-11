Министерство антимонопольного регулирования и торговли опубликовало пояснения к ведомственному постановлению от 1 октября 2021 г. № 66 «Об установлении норм товарных потерь», которое вступило в силу с 27 декабря 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, пояснения подготовлены «в целях упрощения применения норм товарных потерь».

При этом МАРТ обращает внимание, что нормы товарных потерь распространяются на субъектов оптовой и розничной торговли, субъектов общественного питания и не распространяются на производителей товаров.

Ознакомиться с пояснениями можно здесь.