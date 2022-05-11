Постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси № 42 от 21 апреля 2022 г. установлен республиканский перечень рыболовных угодий, пригодных для ведения рыболовного хозяйства.

Как сообщает Национальный правовой портал, в перечень включены озера, участки рек, каналы, пруды, водохранилища, которые могут использоваться для промыслового рыболовства и (или) организации платной любительской рыбалки.

В документе указаны типы, площадь и протяженность рыболовных угодий, их классы и категории.

Постановление вступает в силу 29 июля 2022 г.