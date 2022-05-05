Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым внесены изменения в постановление правительства № 651 от 18 августа 2016 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления подготовлен в целях:

совершенствования порядка аттестации специалистов рынка ценных бумаг, в том числе порядка выдачи, приостановления и прекращения действия квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг;

обеспечения автоматизации процессов подачи документов, выдачи (продления действия) и получения квалификационных аттестатов;

оптимизации порядка допуска к прохождению аттестации претендентов на получение квалификационных аттестатов;

продления срока действия квалификационных аттестатов аттестованных специалистов рынка ценных бумаг, работы аттестующего органа.

Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.

Свои замечания и предложения с 24 февраля по 6 марта 2022 г. можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить на адрес электронной почты организатора общественного обсуждения (с пометкой «651»).

В общественном обсуждении приняли участие ЗАО «БРОСТОК» и одно физическое лицо. По существу проекта постановления (его структурных элементов) поступили замечания, которые учтены частично.