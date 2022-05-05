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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПО ВОПРОСАМ АТТЕСТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
12:37 11.05.2022
Подведены итоги общественного обсуждения проекта постановления Совета министров, которым внесены изменения в постановление правительства № 651 от 18 августа 2016 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, проект постановления подготовлен в целях:
совершенствования порядка аттестации специалистов рынка ценных бумаг, в том числе порядка выдачи, приостановления и прекращения действия квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг;
обеспечения автоматизации процессов подачи документов, выдачи (продления действия) и получения квалификационных аттестатов;
оптимизации порядка допуска к прохождению аттестации претендентов на получение квалификационных аттестатов;
продления срока действия квалификационных аттестатов аттестованных специалистов рынка ценных бумаг, работы аттестующего органа.
Организатор общественного обсуждения – Министерство финансов.
Свои замечания и предложения с 24 февраля по 6 марта 2022 г. можно было высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси или направить на адрес электронной почты организатора общественного обсуждения (с пометкой «651»).
В общественном обсуждении приняли участие ЗАО «БРОСТОК» и одно физическое лицо. По существу проекта постановления (его структурных элементов) поступили замечания, которые учтены частично.
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