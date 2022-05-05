На проект по укреплению хранилищ радиоактивных отходов из бюджета будет выделено 80 110 рублей. Об этом говорится в постановлении Совмина № 283 от 6 мая 2022 года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству финансов поручено выделить деньги из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.

Средства передадут в бюджет Минска на проведение проектных работ по техническому укреплению хранилищ радиоактивных отходов специализированного предприятия по обращению с такими отходами «Экорес».