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НА УКРЕПЛЕНИЕ ХРАНИЛИЩ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ВЫДЕЛЯТ ИЗ БЮДЖЕТА БОЛЕЕ 80 ТЫС. РУБЛЕЙ
09:58 11.05.2022
На проект по укреплению хранилищ радиоактивных отходов из бюджета будет выделено 80 110 рублей. Об этом говорится в постановлении Совмина № 283 от 6 мая 2022 года.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, Министерству финансов поручено выделить деньги из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
Средства передадут в бюджет Минска на проведение проектных работ по техническому укреплению хранилищ радиоактивных отходов специализированного предприятия по обращению с такими отходами «Экорес».
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