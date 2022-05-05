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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫНЕСЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА ЛИКВИДИРУЕМОГО ЮРЛИЦА
17:54 10.05.2022
Государственный комитет по имуществу с 1 июня по 30 июля 2022 года проводит правовой мониторинг постановления Совета министров от 8 января 2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, правовой мониторинг постановления направлен на анализ практики его применения, эффективности правового регулирования им общественных отношений.
Подробнее ознакомиться со способами и сроками направления информации и предложений можно здесь.
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