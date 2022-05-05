Постановлением Министерства архитектуры и строительства № 30 от 30 марта 2022 года утверждена Инструкция по определению типовых потребительских качеств жилых помещений.

Как сообщает Национальный правовой портал, инструкция устанавливает архитектурно-планировочные характеристики и технические требования к жилым домам, обеспечивающие гарантируемые государством безопасность проживания, санитарно-гигиенический комфорт, социально-функциональные требования применительно к условиям соответствующего населенного пункта, являющиеся типовыми потребительскими качествами жилых помещений.

Так, в экономичных жилых домах типовых потребительских качеств, возводимых в сельской местности, в частности, должно быть предусмотрено деление дома (квартиры) на жилую и хозяйственную зоны, а также наличие: подсобных помещений; чердачного пространства; в домах (квартирах) санитарно-гигиенических помещений (уборная, санузел, ванная); в составе усадьбы построек для ведения личного подсобного хозяйства.

К техническим требованиям отнесены следующие параметры, обеспечивающие в совокупности безопасные условия проживания, экономное расходование энергии, психологический комфорт, возможность выполнения всех необходимых видов деятельности:

устройство отопления (централизованное теплоснабжение, система поквартирного отопления от собственного или общедомового (группового) источника теплоснабжения), систем электроснабжения и водоснабжения (хозяйственно-питьевого, пожарного, горячего от централизованных систем водоснабжения, от децентрализованных локальных систем водоснабжения), бытовой канализации (канализационные сети или местные установки для очистки сточных вод), телевидения и электросвязи;

обеспечение нормативных требований по теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций с учётом классификации зданий по нормируемым показателям энергетической эффективности в соответствии со строительными нормами Республики Беларусь.

Что касается жилых домов, возводимых в городах и поселках городского типа, в них должно быть предусмотрено, в частности:

функциональное зонирование квартиры с выделением групп жилых, подсобных помещений, летних помещений (террасы, веранды, балконы, лоджии, в том числе остекленные лоджии, через которые не проходят пути эвакуации), для индивидуальных домов – наличие веранд, чердачного пространства (с возможностью его приспособления в перспективе под жилье);

наличие в домах (квартирах) санитарно-гигиенических помещений (уборная, санузел, ванная);

организация для первых этажей зданий под лоджиями помещений, используемых в качестве хозяйственных кладовых (при необходимости);

обеспечение нормативных требований по соблюдению пожарной безопасности, а также по формированию среды обитания для физически ослабленных лиц;

обеспечение минимально необходимого количества лифтов и минимальных габаритов кабины лифта с учетом этажности здания и наибольшей суммарной площади квартир на этажах.

К техническим требованиям относятся:

обеспечение источниками теплоснабжения, устройство систем электроснабжения, водоснабжения, канализации, телевидения и электросвязи, оборудование приборами учета и регулирования, обеспечение вентилирования жилых помещений;

обеспечение нормативных требований по теплотехническим характеристикам ограждающих конструкций с учётом классификации зданий по нормируемым показателям;

обеспечение защиты инженерного оборудования жилых домов от доступа посторонних лиц и преднамеренного или случайного механического воздействия на источники электрического освещения и электровыключатели во вспомогательных помещениях жилого дома, на элементы наружного освещения;

установка укрепленных входных дверей в жилые дома (подъезды домов), оборудование входов в многоквартирные жилые здания домофонами либо кодовыми устройствами.

Кроме того, постановлением определен: перечень проектов (серий) экономичных жилых домов типовых потребительских качеств; порядок определения и пересчета нормативов предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения индивидуальных жилых домов.

Также установлено, что нормативы предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения многоквартирных жилых домов, строящихся с государственной поддержкой на территории области (Минска), соответствуют номинальной начисленной среднемесячной заработной плате по соответствующей области (Минску), рассчитанной нарастающим итогом с начала года.

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.