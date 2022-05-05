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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ ВВОДИТ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ БУМАГИ


18:00 06.05.2022

Постановлением Совета министров № 274 от 5 мая 2022 года введен временный запрет на вывоз отдельных видов товаров.

Как сообщает Национальный правовой портал, запрет распространяется на вывоз бумаги: с термочувствительным покрытием в ролях для производства чековой ленты, рулонов для факсов; самокопировальной (термолента).

Устанавливается запрет на вывоз указанных товаров:

вне зависимости от страны происхождения за пределы Беларуси в государства – члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС);

помещенных под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта за пределы таможенной территории ЕАЭС в Беларуси в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС;

помещенных под таможенные процедуры в Беларуси до вступления в силу постановления № 274 и фактический вывоз которых за пределы страны осуществляется после вступления его в силу.

Под действие правового акта не подпадают товары, которые:

вывозятся в государства – члены ЕАЭС, а также в государства, не являющиеся государствами – членами ЕАЭС для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений Правительства Республики Беларусь, а также в качестве припасов;

перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС;

помещаются под таможенные процедуры в государстве – члене ЕАЭС, отличном от Республики Беларусь, перемещаются транзитом через территорию Республики Беларусь;

перемещаются в рамках международных транзитных перевозок, начинающихся за пределами таможенной территории ЕАЭС и заканчивающихся в государстве – члене ЕАЭС.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение трех месяцев.
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