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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 10 МАЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА СКУПКУ ДРАГМЕТАЛЛОВ У ФИЗЛИЦ


16:30 06.05.2022

Постановлением Министерства финансов № 23 от 4 мая 2022 г. установлены новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).

Как сообщает Национальный правовой портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:

золото – 375 пробы – Br59,00 (ранее Br62,82); 500 – Br78,67 (ранее Br83,76); 583, 585 – Br92,04 (ранее Br98,00); 750 – Br118,01 (ранее Br125,64); 900 – Br141,61 (ранее Br150,77); 916 – Br144,12 (ранее Br153,45); 950 – Br149,47 (ранее Br159,14); 958 – Br150,73 (ранее Br160,48);

платина – 950 – Br74,89 (ранее Br81,61);

серебро – 750 – Br1,52 (ранее Br1,61); 800 – Br1,62 (ранее Br1,72); 875 – Br1,78 (ранее Br1,88); 916 – Br1,86 (ранее Br1,97); 925 – Br1,88 (ранее Br1,99); 960 – Br1,95 (ранее Br2,06).

Документ вступает в силу с 10 мая 2022 г.
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