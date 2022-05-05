|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|06.05.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
С 10 МАЯ В БЕЛАРУСИ ИЗМЕНЯТСЯ ЦЕНЫ НА СКУПКУ ДРАГМЕТАЛЛОВ У ФИЗЛИЦ
16:30 06.05.2022
Постановлением Министерства финансов № 23 от 4 мая 2022 г. установлены новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физических лиц).
Как сообщает Национальный правовой портал, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят:
золото – 375 пробы – Br59,00 (ранее Br62,82); 500 – Br78,67 (ранее Br83,76); 583, 585 – Br92,04 (ранее Br98,00); 750 – Br118,01 (ранее Br125,64); 900 – Br141,61 (ранее Br150,77); 916 – Br144,12 (ранее Br153,45); 950 – Br149,47 (ранее Br159,14); 958 – Br150,73 (ранее Br160,48);
платина – 950 – Br74,89 (ранее Br81,61);
серебро – 750 – Br1,52 (ранее Br1,61); 800 – Br1,62 (ранее Br1,72); 875 – Br1,78 (ранее Br1,88); 916 – Br1,86 (ранее Br1,97); 925 – Br1,88 (ранее Br1,99); 960 – Br1,95 (ранее Br2,06).
Документ вступает в силу с 10 мая 2022 г.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 06.05.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 05.05.2022
Курсы в банках
на 06.05.2022
Конвертация в банках
на 06.05.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте