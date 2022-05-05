Постановлением Совета министров № 260 от 28 апреля 2022 г. установлены нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц в Минске.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 1 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, получаемого на территории Минска, в доходы республиканского бюджета установлены в размере 26%, в доходы бюджета столицы – 74%.

Распределение подоходного налога с физических лиц между бюджетом Минска и республиканским бюджетом осуществляется еженедельно Минским городским исполнительным комитетом согласно установленным нормативам.

Постановление вступило в силу 30 апреля 2022 г.