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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА С ФИЗЛИЦ МИНСКА В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ БУДЕТ ПОСТУПАТЬ 26%
13:47 06.05.2022
Постановлением Совета министров № 260 от 28 апреля 2022 г. установлены нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц в Минске.
Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 1 мая 2022 г. по 30 июня 2022 г. нормативы отчислений от подоходного налога с физических лиц, получаемого на территории Минска, в доходы республиканского бюджета установлены в размере 26%, в доходы бюджета столицы – 74%.
Распределение подоходного налога с физических лиц между бюджетом Минска и республиканским бюджетом осуществляется еженедельно Минским городским исполнительным комитетом согласно установленным нормативам.
Постановление вступило в силу 30 апреля 2022 г.
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