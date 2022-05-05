Постановлением Совмина № 276 от 5 мая 2022 г. внесены изменения в постановление правительства № 247 от 22 апреля 2022 г.

Как сообщает Telegram-канал правительства Беларуси, документом вводится запрет для перевозчиков, зарегистрированных в Евросоюзе, на перемещение по территории Беларуси крупногабаритных грузов. Исключение составляют крупногабаритные грузы, технологические особенности которых не позволяют следовать в установленные места для перегрузки или перецепки грузов (при условии согласования Минтрансом), и автовозы.

Также определяется перечень автозаправочных станций, закрепленных за пунктами пропуска и установленными местами совершения грузовых операций, согласно маршрутам следования транспортных средств, зарегистрированных в Евросоюзе

Кроме того, расширен перечень специально установленных мест для перегрузки или перецепки грузов. В перечень добавились три склада временного хранения: СООО «Брествнештранс», РУТП «Белимпортторг» и СП «Транзит» ООО.