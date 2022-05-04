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УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАРИФНЫХ ЛЬГОТ НА ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ ОБЪЕМОВ СВИНИНЫ, МЯСА КРС И САХАРА
18:01 05.05.2022
Постановлением Совета министров № 267 от 29 апреля 2022 г. утверждено Положение о порядке использования тарифных льгот на ввоз в Республику Беларусь объемов свинины и мяса крупного рогатого скота.
Как сообщает Национальный правовой портал, документом определяется порядок использования тарифных льгот на ввоз в Беларусь объемов свинины и мяса крупного рогатого скота, предоставленных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 г. № 116 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса».
Также постановлением утверждено Положение о порядке использования тарифных льгот на ввоз в Беларусь объемов сахара.
Данным Положением определяется порядок использования тарифных льгот на ввоз в Беларусь объемов сахара, предоставленных решением Совета Евразийской экономической комиссии от 2 декабря 2021 г. № 140 «О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении сахара белого и сахара-сырца тростникового».
Министерству сельского хозяйства и продовольствия и Белорусскому государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» поручено обеспечить координацию деятельности облисполкомов и Минского горисполкома по вопросам использования тарифных льгот.
Постановление вступило в силу 1 мая 2022 г.
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