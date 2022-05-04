На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 сентября 2008 г. № 1269».

Как сообщает Национальный правовой портал, проектом постановления отменяется необходимость государственной регистрации медицинских изделий, ввезенных или произведенных с целью экспорта продукции.

В частности, постановление № 1269 предлагается дополнить нормой выдачи бессрочного регистрационного удостоверения при осуществлении процедуры государственной регистрации в дополнение к перерегистрации.

Это будет способствовать постоянному наполнению медицинскими изделиями Государственного реестра изделий медицинского назначения и медицинской техники и, соответственно, даст возможность потенциальным поставщикам расширять их перечень при планировании поставок в Беларусь.

Организатор общественного обсуждения – Министерство здравоохранения.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 29 апреля по 9 мая 2022 г.