ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
05.05.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


ВЛАСТИ БЕЛАРУСИ ПРОДЛИЛИ ЗАПРЕТ НА ВВОЗ ПРОДУКЦИИ РЯДА ИЗВЕСТНЫХ ИНОСТРАННЫХ БРЕНДОВ


10:08 05.05.2022

Постановлением Совмина № 273 от 23 апреля 2022 года еще на полгода продлен запрет на ввоз и реализацию продукцию ряда известных иностранных брендов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 5 мая до 4 ноября 2022 года будет действовать запрет на ввоз и реализацию товаров групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Copperone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Напомним, запрет на ввоз и реализацию товаров групп вышеперечисленных компаний был введен с 5 мая 2021 года, а в ноябре продлен до 4 мая 2022 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 04.05.2022
валюта курс
EUR 2.7818
USD 2.6318
RUB 3.6903
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.05.2022
валюта курс +/-
EUR 2.7437 -0.0381
USD 2.6065 -0.0253
RUB 3.7306 +0.0403
все курсы архив

Курсы в банках
на 05.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.7100 2.7400
USD 2.5700 2.6000
RUB 2.9000 3.7500
подробнее

Конвертация в банках
на 05.05.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0520 1.0700
EUR/RUB 70.5000 94.4000
USD/EUR 67.0000 88.9000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте