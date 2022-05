Постановлением Совмина № 273 от 23 апреля 2022 года еще на полгода продлен запрет на ввоз и реализацию продукцию ряда известных иностранных брендов.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, с 5 мая до 4 ноября 2022 года будет действовать запрет на ввоз и реализацию товаров групп компаний Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Copperone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

Напомним, запрет на ввоз и реализацию товаров групп вышеперечисленных компаний был введен с 5 мая 2021 года, а в ноябре продлен до 4 мая 2022 года.