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НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ МОЖНО ОБСУДИТЬ ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ ТУРДЕЯТЕЛЬНОСТИ


13:42 04.05.2022

На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «О порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности».

Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с формированием и ведением реестра субъектов туристической деятельности (реестр), а также осуществления связанных с этим административных процедур.

Проект направлен на реализацию нововведений Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» в части: формирования и ведения реестра с учетом измененного перечня сведений, включаемых в него; проведения административных процедур, связанных с формированием и ведением реестра.

Одновременно проектом предусматривается: утверждение Положения о порядке формирования и ведения реестра субъектов туристической деятельности; установление форм заявлений для включения сведений о субъекте туристической деятельности в реестр, внесение в него изменений, исключение из реестра, а также предоставления сведений из реестра.

Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.

Свои замечания и предложения с 4 по 14 мая 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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