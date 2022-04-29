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В БЕЛАРУСИ ВВЕДЕНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПЛОМБ НА ПУСТЫХ ГРУЗОВИКАХ ЕС


12:00 04.05.2022

Постановлением Совмина № 262 от 28 апреля 2022 г. скорректирован порядок применения навигационных пломб при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, навигационные устройства (пломбы) обязательно применяются при ввозе товаров автомобильным транспортом в Беларусь с территорий Литвы, Латвии и Польши, а также в отношении порожних автотранспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Евросоюзе.

При этом навигационные пломбы не нужны в отношении товаров, перевозимых в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита автомобильным транспортом из Калининградской области Российской Федерации в Беларусь через территории Литвы и Польши, а также в отношении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых осуществляется при наличии специального разрешения; при перевозке живых животных.

Кроме того, обязательное использование пломб не нужно в отношении иностранной безвозмездной помощи, помещаемой под таможенную процедуру таможенного транзита, в случае, если таможенным органом отправления и таможенным органом назначения является таможенный орган Беларуси.
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