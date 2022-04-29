Постановлением Совета министров № 268 от 29 апреля 2022 года внесены изменения в постановление правительства № 187 от 28 марта 2022 года, которым введен в том числе запрет на вывоз макаронных изделий из страны.

Согласно опубликованному на Национальном правовом портале документу, из запрета на вывоз исключены 4 товарные позиции ТН ВЭД.

В частности, разрешено вывозить макаронные изделия, содержащие более 20 мас.% рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных или содержащие более 20 мас.% колбасы и аналогичных изделий из мяса и мясных субпродуктов любого вида, включая жиры любого вида или происхождения (1902 20 100 0, 1902 20 300 0).

Также разрешен вывоз макаронных изделий, подвергнутых тепловой обработке, и прочие (1902 20 910 0, 1902 20 990 0).

Постановление вступило в силу после его официального опубликования.