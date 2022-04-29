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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ДРУГИЕ НОВАЦИИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА МОЖНО ОБСУДИТЬ НА ПРАВОВОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСИ
15:45 29.04.2022
На общественное обсуждение вынесен проект постановления Совета министров «Об оказании туристических услуг».
Как сообщает Национальный правовой портал, предметом правового регулирования проекта постановления являются общественные отношения, связанные с оказанием туристических услуг и услуг, связанных с организацией туристического путешествия.
Проектом предусматривается утверждение: новых правил оказания туристических услуг; новой типовой формы договора оказания таких услуг.
Проект направлен на реализацию нововведений Закона Республики Беларусь от 11 ноября 2021 г. № 129-З «О туризме» в части:
регулирования деятельности туроператоров при наступлении случаев невозможности исполнения ими обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма, а также подачи туроператором соответствующих сведений в реестр субъектов туристической деятельности;
внедрения в правоотношения между туроператором и туристом способов обеспечения исполнения туроператором обязательств по договорам оказания туристических услуг в сфере международного выездного туризма;
определения роли туроператора как исполнителя по договорам оказания туристических услуг и турагентов как посредников в отношениях между туроператором и туристом;
предоставления участникам туристической деятельности информации о туристических услугах;
распределения ответственности между туроператором и его уполномоченными турагентами при реализации туров туристам;
внедрения претензионного порядка регулирования споров по договорам оказания туристических услуг;
заключения договора оказания туристических услуг в электронном виде с последующей выдачей участнику туристической деятельности соответствующего подтверждения;
иных нововведений.
Проект также предусматривает регулирование смежных вопросов в сфере туризма (в частности, экскурсионное обслуживание при его включении в комплекс туруслуг).
Организатор общественного обсуждения – Министерство спорта и туризма.
Свои замечания и предложения с 28 апреля по 9 мая 2022 г. можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси.
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