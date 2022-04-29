Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 25 22 апреля 2022 г. на период с 1 мая по 31 июля 2022 г. утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере 311 рублей 15 копеек, что на 4,9% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля 2022 г.

В связи с изменением БПМ с 1 мая 2022 г. пересмотрены социальные выплаты и доплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров, доплаты и надбавки пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста.

Пересмотренный бюджет отразится в первую очередь на размере выплат и доплат семьям с детьми и пожилым гражданам.

С 1 мая единовременное пособие в связи с рождением ребенка будет составлять:

при рождении первого ребенка – 3111,5 рубля, или 10 БПМ;

при рождении второго и последующих детей – 4356,1 рубля, или 14 БПМ.

Увеличиваются также размеры иных пособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемых от БПМ. Стоит отметить, что изменение БПМ влияет и на общий размер выплат в период ухода за ребенком в возрасте до 3 лет.

Если в этот период в семье воспитываются дети от 3 до 18 лет, то семье выплачивается еще одно дополнительное пособие в размере 50% БПМ.

В результате ежемесячно суммарно семья будет получать 772 рубля.

Расходы на финансирование пособий на детей, исчисляемых от БПМ, в мае составят около 39 миллионов рублей.

С 1 мая увеличатся также «возрастные» доплаты к пенсиям, получателями которых являются более полумиллионачеловек 75 лет и старше.

Размер этих выплат составит для лиц в возрасте: 75 -79 лет – 58,34 рубля; 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) – 116,69 рубля.

Расходы на их финансирование в мае составят около 47 миллионов рублей.