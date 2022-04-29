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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


В НЕКОТОРЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ


12:20 29.04.2022

В Беларуси с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 г. будет проведен эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в госучреждениях здравоохранения сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Об этом говорится в постановлении Совмина № 253 от 28 апреля 2022 г.

Как сообщает Национальный правовой портал, установлен перечень учреждений, которые будут участвовать в проведении эксперимента. В частности, в него включены:

Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии;

Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии;

Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»;

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова;

Республиканский научно-практический центр «Кардиология»;

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск;

Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно;

Островецкая центральная районная клиническая больница;

Витебская областная клиническая больница;

Минская областная детская клиническая больница.

Учреждения – участники эксперимента по желанию граждан будут оказывать в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, выходные дни (суббота и воскресенье) платные медицинские услуги, относящиеся к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, и трансплантации органов и тканей.

Министерству здравоохранения поручено до 1 июля 2023 г. проанализировать результаты проведения эксперимента и представить в совет Министров соответствующий отчет с предложениями по дальнейшему совершенствованию порядка оказания платных медицинских услуг гражданам Беларуси в госучреждениях здравоохранения.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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