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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В НЕКОТОРЫХ МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ БЕЛАРУСИ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ
12:20 29.04.2022
В Беларуси с 1 мая 2022 года по 1 мая 2023 г. будет проведен эксперимент по оказанию платных медицинских услуг в госучреждениях здравоохранения сверх установленного государством гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. Об этом говорится в постановлении Совмина № 253 от 28 апреля 2022 г.
Как сообщает Национальный правовой портал, установлен перечень учреждений, которые будут участвовать в проведении эксперимента. В частности, в него включены:
Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии;
Республиканский научно-практический центр травматологии и ортопедии;
Республиканский научно-практический центр «Мать и дитя»;
Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова;
Республиканский научно-практический центр «Кардиология»;
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи, Минск;
Городская клиническая больница скорой медицинской помощи Гродно;
Островецкая центральная районная клиническая больница;
Витебская областная клиническая больница;
Минская областная детская клиническая больница.
Учреждения – участники эксперимента по желанию граждан будут оказывать в государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные нерабочими, выходные дни (суббота и воскресенье) платные медицинские услуги, относящиеся к плановой первичной, специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, за исключением медицинских услуг, оказываемых детям, и трансплантации органов и тканей.
Министерству здравоохранения поручено до 1 июля 2023 г. проанализировать результаты проведения эксперимента и представить в совет Министров соответствующий отчет с предложениями по дальнейшему совершенствованию порядка оказания платных медицинских услуг гражданам Беларуси в госучреждениях здравоохранения.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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