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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


РАСШИРЕНА КАТЕГОРИЯ ОЧЕРЕДНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ В ГОРОДАХ-СПУТНИКАХ МИНСКА


11:22 29.04.2022

Расширена категория граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые могут строить жилье в городах-спутниках Минска. Соответствующий указ № 159 подписал 28 апреля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

Документ вносит изменения в указ от 17 декабря 2019 года № 466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска".

Так, наряду с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в районных администрациях Минска, на условиях указа № 466 также предоставлено право строительства квартир в городах-спутниках столицы гражданам, состоящим на таком учете по месту работы или службы в государственных органах и организациях Минска.

Ожидается, что реализация норм указа будет способствовать улучшению жилищных условий очередников Минска, а также дальнейшему развитию городов-спутников столицы.
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