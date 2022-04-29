|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.04.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
РАСШИРЕНА КАТЕГОРИЯ ОЧЕРЕДНИКОВ, КОТОРЫЕ МОГУТ СТРОИТЬ ЖИЛЬЕ В ГОРОДАХ-СПУТНИКАХ МИНСКА
11:22 29.04.2022
Расширена категория граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которые могут строить жилье в городах-спутниках Минска. Соответствующий указ № 159 подписал 28 апреля Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
Документ вносит изменения в указ от 17 декабря 2019 года № 466 "О строительстве жилых домов в городах-спутниках Минска".
Так, наряду с гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в районных администрациях Минска, на условиях указа № 466 также предоставлено право строительства квартир в городах-спутниках столицы гражданам, состоящим на таком учете по месту работы или службы в государственных органах и организациях Минска.
Ожидается, что реализация норм указа будет способствовать улучшению жилищных условий очередников Минска, а также дальнейшему развитию городов-спутников столицы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 29.04.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 29.04.2022
Курсы в банках
на 29.04.2022
Конвертация в банках
на 29.04.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте