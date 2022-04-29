Постановлением Совета министров № 263 от 28 апреля 2022 г. в Беларуси снижаются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $49,6 за 1 т (ранее – $61,2); прямогонный бензин – $27,2 за 1 т (ранее – $33,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $14,8 за 1 т (ранее – $18,3).

Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 г.