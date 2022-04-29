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НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ


С 1 МАЯ В БЕЛАРУСИ СНИЖАЮТСЯ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ


10:10 29.04.2022

Постановлением Совета министров № 263 от 28 апреля 2022 г. в Беларуси снижаются ставки экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимых за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Как сообщает Национальный правовой портал, ставки экспортных пошлин на сырую нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты составят $49,6 за 1 т (ранее – $61,2); прямогонный бензин – $27,2 за 1 т (ранее – $33,6); товарные бензины, дизельное топливо, легкие, средние дистилляты, бензол, толуол, ксилолы, масла смазочные – $14,8 за 1 т (ранее – $18,3).

Постановление вступает в силу с 1 мая 2022 г.
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