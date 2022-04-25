26 апреля 2022 г. опубликован Закон Республики Беларусь "О платежных системах и платежных услугах", в котором на комплексной основе закреплены подходы к осуществлению платежной деятельности, требования к платежным системам и участникам платежного рынка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, в законе определены базовые понятия платежного рынка, включая такие как "платежная система", "платежная услуга", "поставщик платежных услуг", а также требования к новым участникам платежного рынка и их руководителям. Устанавливаются понятные и прозрачные права и обязанности поставщиков платежных услуг и их пользователей, а также четкая система контроля платежной деятельности, в том числе путем усиления полномочий Национального банка по надзору за поставщиками платежных услуг.

Для каждого вида поставщиков платежных услуг определены требования по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

Закон устанавливает нормы, которые должны соблюдать все платежные системы на территории Беларуси, в том числе международные, процессинговые и клиринговые центры, и иные субъекты, на которые действие законодательства ранее не распространялось.

Также закон предусматривает комплексное регулирование деятельности по приему платежей в адрес третьих лиц. Создаются равные условия для белорусских и иностранных организаций, работающих по принципу площадок-агрегаторов (Yandex, Uber, AliExpress, Booking.com и др.).

Кроме того, вводится новый вид платежных инструментов – платежное программное приложение, которое позволяет пользователю существенно упростить инициирование платежа вне зависимости от банка и платежной системы. Расширяется субъектный состав лиц, имеющих право эмиссии электронных денег.

Закон вступает в силу через четыре месяца после его официального опубликования.