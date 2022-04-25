Министерство антимонопольного регулирования и торговли приняло два постановления, которыми повысило предельные минимальные цены на алкогольную продукцию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, решение о повышении принято «с учетом изменения ставок акцизов с 1 января 2022 г. и роста материальных затрат».

Так, постановлением № 33 от 20 апреля 2022 г. предельная минимальная отпускная цена на спирт-сырец этиловый из пищевого сырья, отпущенный организациям Беларуси для производства спирта этилового ректификованного (с нулевой ставкой акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 20,39 рубля за декалитр безводного спирта.

Предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, отпущенный организациями Беларуси для производства алкогольной продукции, уксуса и слабоалкогольных напитков (с нулевой ставкой акциза), для производства лекарственных средств (без учета акциза), на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 25,07 рубля за декалитр безводного спирта.

Кроме того, предельная минимальная отпускная цена на спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья (с учетом акциза) на условиях франко-отправления (без НДС) установлена в размере 81,67 рубля за декалитр безводного спирта.

При этом предельные минимальные цены на алкогольные напитки крепостью свыше 28 процентов, производимые и (или) реализуемые на территории Беларуси, установлены на уровне за 0,5 литра алкогольного напитка крепостью 40 процентов: отпускная цена на условиях франко-отправления (без НДС) – 5,79 рубля; розничная цена (с НДС) – 7,66 рубля.

Постановлением № 34 от 20 апреля 2022 г. установлена предельная минимальная отпускная цена на вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии в размере 3,54 рубля за 0,7 литра крепостью 18 процентов (без НДС) на условиях франко-отправления.

Постановления вступают в силу после их официального опубликования.